Сегодня, 5 марта, в Заводском районе снесли несколько незаконных ларьков. Информацию об этом предоставила городская администрация.

В городе активно продолжается работа по ликвидации нелегально возведенных конструкций по поручению градоначальника Михаила Исаева.

Районная администрация совместно с комитетом по управлению имуществом и приставами исполняют решения судов по высвобождению муниципальной земли от незаконных объектов.

— Решения суда исполняются в принудительном порядке, в виду того, что предприниматели отказались от добровольного исполнения решения, — рассказал замглавы администрации Заводского района по экономике Артур Арзуманян.