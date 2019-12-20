Сегодня в соцсети местные жители выложили фото упавшей елки у сквера Дружбы народов в Заводском районе.

Дерево было установлено у здания администрации.

По мнению саратовцев, символ Нового года мог упасть из-за сильного ветра.

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