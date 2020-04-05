Владелица магазина в Заводском районе Саратова дважды была наказана за торговлю алкоголем во внеурочное время, но продолжила свой бизнес, сообщает пресс-служба городской полиции.

Полицейские выявили факт продажи алкоголя в магазине на улице Огородная после 22:00. На владелицу бизнеса было составлено административное дело, а поллитровка водки были изъяты. Это уже третий раз, когда женщина «прокалывается» на реализации спиртного в неположенное время. Ранее, в январе ее уже штрафовали на 10 тысяч рублей за продажу алкоголя после 22:00. Следующий штраф за то же самое в размере 20 тысяч она заплатила в феврале. Третий раз стал для предпринимательницы последним.

Сейчас ее магазин закрыт по решению суда.