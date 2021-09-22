В здание кинотеатра «Пионер», из-за которого накануне разгорелась дискуссия, уже вносят стеллажи для открывающегося там «Магнита». Об этом сообщают жители Саратова, которые поделились фотографиями в социальных сетях.

Напомним, что ранее председатель ГД Вячеслав Володин потребовал у властей разобраться с открытием сетевого магазина в этом месте и вернуть кинотеатр. Он заинтересовался этим вопросом из-за множества обращений неравнодушных граждан.

После этого губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение проверить законность передачи кинотеатра «Пионер» под магазин.

Глава администрации Саратова Михаил Исаев также заявил, что обеспокоен функционалом здания кинотеатра «Пионер». Он отметил, что это не было согласовано с мэрией.

Эту мысль поддержал и депутат ГД Николай Панков, также отметив, что нужно решить ситуацию. Его обеспокоило перемещение грузовых машин, которые подвозят продукты, по пешеходной зоне Проспекта.

Однако сегодня очевидцы заметили, что открытие магазина идет полным ходом.

—Вчера ещё было обещано, что будет приостановлено открытие магазина «Магнит» в здании к/т Пионер. Даже вывеску демонтировали. А сегодня что? Уже заносят туда стеллажное оборудование!— пишут горожане.