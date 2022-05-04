В здании бывшего монтажного техникума работы по демонтажу перешли на следующий этап. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Теперь рабочие осуществляют снятие штукатурного слоя фасада, а также разбирают полы для определения плана работ по усилению фундамента.

Параллельно во дворе осуществляется снос хозяйственного корпуса, старых мастерских и гаражей. На этом месте в дальнейшем будет обустроено современное спортивное ядро.

Напомним, что ремонт и реконструкция объекта стали возможными благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, к которому с просьбой приспособить пустующее здание под корпус школы 77 обратились местные жители.