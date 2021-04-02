Сегодня, 2 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о противоаварийных работах, которые начнутся в объекте культурного наследия — гостинице “Россия”. Она расположена на углу проспекта Кирова и улицы Горького.

Комитет по архитектуре выдал разрешение на проведение первоочередных аварийных работ. Там усилят аварийные простенки второго этажа, зафиксируют междуэтажные перекрытия, инъецируют трещины и в целях консерванции здания заложат несколько окон.

С собственником, которому принадлежит большая часть нежилых помещений, муниципалитет проведет переговоры по дальнейшей разработке проекта на работы по восстановлению технического состояния здания и ремонта, в том числе и восстановлению инженерных сетей.

С момента начала работ установят мониторинг технического состояния для контроля состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих факторов, ведущих к ухудшению состояния здания.