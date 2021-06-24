Представитель общественного объединения «Жить здесь» Александр Ермишин провел эксперимент с тепловизором в Саратове.
Он решил замерить температуру на проспекте Кирова — в районе гостиницы «Россия», консерватории и перекрестке Волжской и Соборной улиц в жару.
Результаты на 15:30 удивили — на лавочках прибор показал +60 градусов, а если пройтись по плитке — 50 градусов выше нуля.
В итоге на пешеходной зоне даже отказался работать телефон.
— Напомню, вице-губернатор и председатель правительства области Роман Бусаргин в качестве первого шага для осмысления и решения проблемы озеленения Саратова дал поручение в срок до 20 июля провести инвентаризацию оставшихся деревьев на улицах города по количеству. На Кирова и Волжской инвентаризировать практически нечего, — заключил Александр Ермишин.
Из представителей власти покататься в 90 автобусе никто не хочет?