По факту смерти жителя Энгельса следователи проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

6 декабря «скорой» из многоквартирного дома по улице Менделеева в Энгельсе с колото-резаным ранением живота был госпитализирован 42-летний мужчина. 7 декабря он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. По подозрению в совершении преступления задержана 45-летняя сожительница погибшего. С ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.