Плановый ремонт на водопроводе в Заводском районе Саратова оставил без воды более 23 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сегодня, 22 января, коммунальщики вводят в эксплуатацию новый водопровод метрового диаметра. В этой связи солидная часть Заводского района осталась без воды. В зону отключения попало 1,125 тысячи дом из частного сектора и 368 домов повышенной этажности. Также воды сегодня не будет в семи школах, девяти детских садах, трех больницах, включая клинику Святой Софии и детскую инфекционную больницу.

Озвучены адреса подвоза воды.

Восстановить подачу воды планируется к 23:00.