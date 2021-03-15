Сегодня, 15 марта, на 6-й Дачной в Саратове загорелся вагон трамвая №3. Об этом сообщили в мэрии.

Предварительно пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания в токоприемнике.

Пострадавших нет, транспорт был не на маршруте. Возгорание ликвидировали сотрудники СГЭТ.

Напомним, это уже пятый трамвай, который горит за полгода.

В ноябре 2019 года загорелся транспорт техслужбы на Огородной улице. Спустя год в этом же месяце вспыхнул вагон этого же маршрута у галереи «Каштан», в декабре 2020 года полыхала «тройка» у остановки «По требованию» в Ленинском районе города, в феврале 2021 года она же, на Стрелке, а в ноябре