На вакантный мандат депутата Саратовской областной думы после сложения полномочий Владимиром Капкаевым будет претендовать заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Вольского района Регина Юдина. Такое решение принято на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России», которое состоялось сегодня под председательством секретаря реготделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова. После согласования кандидатуры Юдиной на Президиуме Генерального совета «ЕР» необходимые документы будут направлены в областную избирательную комиссию.

— Регина Юдина прошла процедуру предварительного голосования, ей доверяют люди. Она представляет библиотечную систему, в которой работают профессионалы, несут культуру в массы. Предварительное голосование «Единой России» дает возможность представителям разных профессий, в партийных списках присутствуют достойные люди, – подчеркнул Панков.