На сегодняшнем заседании оперативного штаба руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что за последнюю неделю зарегистрировано 3,6 тыс. случаев пневмонии, что на 70 процентов больше, чем за четыре предыдущих недели. В основном недуг поражает активных граждан в возрасте до 44 лет.

Кроме того, рост ОРВИ составил 17 процентов, среди детей на девять процентов.

Председатель правительства Александр Стрелюхин уточнил, что закончилась вся вакцина от гриппа, прорабатывается вопрос поставок с федеральным центром. Необходимо привить 1,5 миллиона человек.