«Спутник Лайт» начнет поступать в Саратовскую область с 15 ноября.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.

Кроме того,на заседании координационного совета 9 ноября замминистра здравоохранения региона Асят Выкова рассказала, что поступит 29 тысяч 400 доз данной вакцины. Саратовцы предпочитают именно эту вакцину, так как ее нужно вводить только один раз.

Однократную прививку от ковида получили 907 651 жителей Саратовской области. Полностью вакцинировались 769 740 граждан, — уточнила замминистра.