Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса на заседании корсовета.

Привито свыше 22 тысячи человек, 3,307 тысячи по два раза.

В очереди стоят десятки тысяч местных жителей.

Прорабатывается вопрос открытия прививочных пунктов в ТЦ “Лазурный” в Энгельсе, “Оранж” в Балакове, на рынке Солнечный в Саратове.

Чиновник отметил, что Краснокутский, Духовницкий и Ершовский район не предоставили паспорта готовности к вакцинации. Нужно завершить эту работу как можно скорее.