Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса в регионе.

Он отметил, что россияне не доверяют этой прививке.

— Согласно недавнему опросу в 15 странах мира там 73 процента населения готовы вакцинироваться. У нас та же цифра сомневающихся. 87 процентов людей без иммунитета у нас в регионе. Сегодня получили четыре с лишним тысячи доз вакцины. В ближайшие время обещаны нам поставки больших партий. Если Россия не достигнет уровня иммунитета массового до 60 процентов, то новый взлет заболеваемости очень возможен, — заявил Олег Костин.

Сегодня в регион поступило свыше четырех тысяч доз вакцины от коронавируса.