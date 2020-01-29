Китай передал России геном коронавируса для разработки вакцины одной из первых, сообщает телеграм-канал «Темы.Главное (ГлавМедиа)».

По информации канала, к разработке вакцины преступили сотрудники института «Микроб», находящегося в Саратове. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось.

Напомним, чуть больше двух недель назад в городе-побратиме Саратова Ухане началась эпидемия заболеваний ранее неизвестным науке коронавирусом. На прошлой неделе региональный Роспотребнадзор рассказал о госпитализации студентки саратовской консерватории из Китая, ездившей домой на каникулы и вернувшейся в Саратов с симптомами вирусной инфекции. Вчера стало известно о том, что на коронавирус проверяли еще одну жительницу области. В обоих случаях диагноз не подтвердился.