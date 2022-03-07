—Прежде всего, весь мой опыт – и жизненный, и политический – показывает, что Владимир Владимирович Путин всё сделал правильно, на опережение. Промедление только привело бы к тому, что неонацисты вторглись на нашу территорию. Допустить этого ни в коем случае было нельзя!

Помимо этого, сколько можно смотреть на ужасы, происходящие в ДНР и ЛНР, на то, что с жителями этих республик делали только за то, что они говорят на русском языке?! Восемь лет над ними издевались, постоянно обстреливали.

Когда смотришь на беженцев, особенно детей, сердце кровью обливается. Эти люди боятся каждого звука!

Лично я целиком и полностью поддерживаю нашего Президента. Мой отец прошёл всю Великую Отечественную войну и, когда вернулся, сказал: «Немцы не так страшны, как бандеровцы». И то, что произошло в Мариуполе не вписывается ни в какие человеческие рамки!

Мы со своей стороны будем делать всё, что нужно, чтобы помочь беженцам, поддержать их!

Также я хочу поддержать наших солдат, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, и выразить благодарность матерям, чьи дети сейчас находятся на передовой, защищая не только граждан ДНР и ЛНР, но и наш народ! — Валентина Боброва — член Общественной палаты Саратовской области, председатель регионального отделения «Союза женщин России», Почётный гражданин Саратовской области.