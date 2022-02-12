Для тех, кто спрашивает:
«Почему Украина имеет значение?».
Украина — это самая большая европейская страна, больше Франции.
А территории Донбасса, оккупированные Россией, — размером со Швейцарию.
Украине принадлежат:
1-е место в Европе по извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе и 10-е место в мире по запасам титановой руды;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд;
2-е место в мире по запасам железной руды;
2-е место в Европе по запасам ртути;
3-е место в Европе и 13-е в мире по запасам сланцевого газа;
7-е место в мире по запасам угля;
4-е место в мире по общей стоимости природных ресурсов.
Украина может удовлетворить продовольственные потребности 600 млн человек. У неё:
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади черного грунта;
1 место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству ячменя и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место в мире по экспорту кукурузы;
4-ое место в мире по производству картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра.
Украина — промышленно-развитая страна:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-я в Европе и 4-я мире система газопроводов природного газа;
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности АЭС;
3-е место в Европе и 11-е в мире по протяженности железнодорожной сети;
3-е место в мире по экспорту железа;
4-е место в мире по экспорту турбин для АЭС;
4-е место в мире по производству ракетных установок;
4-е место в мире по экспорту глины;
4-е место в мире по экспорту титана;
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции оборонной промышленности;
10-е место в мире по производству стали.
То, что сейчас происходит, — не маленький локальный конфликт. Война в Украине нанесёт урон всему миру.