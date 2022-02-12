​Для тех, кто спрашивает:

«Почему Украина имеет значение?».

Украина — это самая большая европейская страна, больше Франции.

А территории Донбасса, оккупированные Россией, — размером со Швейцарию.

Украине принадлежат:

1-е место в Европе по извлекаемым запасам урановых руд;

2-е место в Европе и 10-е место в мире по запасам титановой руды;

2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд;

2-е место в мире по запасам железной руды;

2-е место в Европе по запасам ртути;

3-е место в Европе и 13-е в мире по запасам сланцевого газа;

7-е место в мире по запасам угля;

4-е место в мире по общей стоимости природных ресурсов.

Украина может удовлетворить продовольственные потребности 600 млн человек. У неё:

1-е место в Европе по площади пахотных земель;

3-е место в мире по площади черного грунта;

1 место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;

2-е место в мире по производству ячменя и 4-е место по экспорту ячменя;

3-е место в мире по производству и 4-е место в мире по экспорту кукурузы;

4-ое место в мире по производству картофеля;

5-е место в мире по производству ржи;

8-е место в мире по экспорту пшеницы;

9-е место в мире по производству куриных яиц;

16-е место в мире по экспорту сыра.

Украина — промышленно-развитая страна:

1-е место в Европе по производству аммиака;

2-я в Европе и 4-я мире система газопроводов природного газа;

3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности АЭС;

3-е место в Европе и 11-е в мире по протяженности железнодорожной сети;

3-е место в мире по экспорту железа;

4-е место в мире по экспорту турбин для АЭС;

4-е место в мире по производству ракетных установок;

4-е место в мире по экспорту глины;

4-е место в мире по экспорту титана;

8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;

9-е место в мире по экспорту продукции оборонной промышленности;

10-е место в мире по производству стали.

То, что сейчас происходит, — не маленький локальный конфликт. Война в Украине нанесёт урон всему миру.