В саратовской областной библиотеке для слепых открыты Гагаринские чтения и тактильная выставка к 60-летию первого полёта человека в космос

Они начались 8 апреля, вместе с первой тактильной выставкой к 60-летию первого полёта человека в космос. Эта экспозиция даёт возможность незрячим и слабовидящим жителям Саратова и области познакомиться с адаптированными макетами космических аппаратов, барельефами первого космонавта планеты Юрия Гагарина и генерального конструктора Сергея Королева.

В первый день старт Гагаринским чтениям дал актёра Театра драмы имени И.А. Слонова Валерий Ерофеев. Валерий Александрович прочел фрагмент из книги Юрия Алексеевича Гагарина «Дорога в космос».

В рамках чтений проходят очные и онлайн выступления представителей специальных библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, краеведов, музейных работников, представителей общественных и патриотических организаций.

Мероприятие можно посетить очно или посмотреть по онлайн-трансляции на ютуб-канале библиотеки.

Чтения решено сделать традиционными и ежегодным.