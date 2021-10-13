Испанские баскетболисты не смогли противостоять саратовскому «Автодору».

Наши игроки одержали победу во время первой игры группового этапа Кубка ФИБА-Европа.

Болельщики и журналисты, присутствовавшие на игре, назвали её «валидольной». Первую половину матча «Автодор» уступал. Однако, собравшись, наши спортсмены смогли не только сравнять шансы, но и выйти вперёд с итоговым счётом 100:80.

Уверен, без поддержки со стороны трибун игрокам было бы сложнее. Спасибо всем, кто верит в команду и показывает высший класс на паркете. Поздравляю болельщиков, тренеров, спортсменов.