В этом году в Саратовской области благоустроили 102 общественные территории по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На 12 территориях работы ещё идут.

Благоустройством охвачены все 42 муниципальных района. Это позволяет создать комфортные зоны отдыха для всех.

Территории для благоустройства выбрали сами жители, посредством голосования и общественных обсуждений.

Такой подход очень важен, потому что охватывает много неравнодушных людей, которые при реализации проектов следят за качеством их исполнения.

Кроме этого, в регионе ремонтировали дворовые территории. Завершены работы в 56 дворах. Ещё 4 дворовые территории благоустраиваются дополнительно, за счет средств местного бюджета администрацией Саратова.

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