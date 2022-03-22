Сегодня, 22 марта, губернатор Валерий Радаев принимает участие в активе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

Глава региона озвучил итоги развития областного центра в 2021 году:

— Саратов обеспечивает 40% валового регионального продукта;

— Индекс промышленного производства – 102,6%;

— Рост частных инвестиций – на 75%, основные отрасли – строительство и логистика.

— Саратов как промышленный локомотив региона должен сохранить динамику. Большой потенциал для инвестиций создают территории бывшего Саратовского района, а это концентрация ресурсной базы, кадры и отлаженная транспортная инфраструктура. Плюс ждем от города активных действий по привлечению новых резидентов в Особую экономическую зону. Сейчас нам нужно искать те экономические ниши, которые смогут нивелировать влияние санкций, — заявил Радаев.