Сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил саратовцев с этим днем.

—Полет Юрия Гагарина в космос вошел в историю человечества и навсегда стал символом силы духа, целеустремленности, самоотверженности, огромного мужества. Всему миру он проложил дорогу к космическим горизонтам. Прорывные научно-технические достижения нашей страны задали новые вершины в развитии космонавтики.

Многие саратовские коллективы в промышленности, в науке связаны с космической отраслью. Своим ежедневным трудом продвигают передовые идеи, разработки, внедряют инновации, укрепляют отечественные позиции в сфере освоения космоса.

Для саратовцев Юрий Гагарин как родной человек, так много связано с ним в нашем регионе. На его примере подрастающее поколение учится быть патриотами Родины. Мы гордимся первым космонавтом, чтим его память и подвиг, прославленный на века.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, успехов во всех начинаниях на благо региона и России! — отметил губернатор.