Губернатор Саратовской области Валерий Радаев решил досрочно сложить полномочия.

— Мною принято решение о досрочном сложении полномочий Губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы избраться главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы.

Хочу поблагодарить вас, уважаемые жители Саратовской области, за совместную работу, поддержку, Президента страны Владимира Владимировича Путина — за доверие. У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области, — высказался он.