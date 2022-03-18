Губернатор Валерий Радаев обратился к жителям области по случаю праздничной годовщины:

— Восемь лет назад мы стали свидетелями исторического события: Крым воссоединился с Россией, а его жители стали частью большой дружной семьи.

Выбор крымчан был неоспоримым и референдум это подтвердил. Наши братья и сестры остались верны общим ценностям, традициям, русскому языку. Они не мыслили себя вне российской культуры. Наши устремления были взаимны. Россияне протянули руку помощи жителям Крыма, вместе с ними встали на путь комплексного созидания.

Лозунг «Крым – наш» — символ начала нового этапа социально-экономического развития полуострова, Керченский мост – воплощение неразрывной связи. А для жителей региона олицетворением родства с Крымом продолжает оставаться большой десантный корабль «Саратов», который несет службу в составе Черноморского флота.

Когда я говорю о флоте, о военной мощи Российской армии, подразумеваю, что наше государство никогда не бросало своих в беде. И сейчас мы можем видеть это на примере спецоперации на Украине, где наши солдаты устанавливают справедливость на Донбассе и Украине.

Крымская весна обогатила нас огромным опытом. Единение с жителями Крыма показало, какую ценность имеет историческая правда. Потому что именно она, эта правда, гарантирует развитие на принципах подлинного гуманизма, когда не ущемляются интересы ни одного человека. Такой принцип последовательно отстаивает наш Президент. И мы его безоговорочно поддерживаем.