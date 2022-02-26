Сегодня, 26 февраля, губернатор Валерий Радаев принял участие в отчетно-выборной конференции регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Глава региона отметил, что Правительство области и региональное отделение партии работают в тесной связке.

-Выполняем задачи, поставленные Президентом, руководствуясь главным принципом – всегда находиться в прямом диалоге с населением. Государственная повестка направлена на людей, повышение качества жизни и благополучия. Текущие дела и стратегические планы строятся вокруг человека как главной ценности. И этот принцип для нас – незыблем, — сказал он.