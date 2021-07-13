Сегодня, 13 июля, около 7:05 в Саратове на улице Танкистов столкнулся маршрутный автобус №10 и грузовик. Об этом сообщали в областном УГИБДД.

В администрации города сообщили, что по предварительным данным все произошло из-за большегруза, у которого отказали тормоза. Чтобы избежать аварии, шофер совершил маневр и влетел в мусоровоз.

В результате этого пострадали 11 человек, шестерых госпитализировали.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отреагировал на сложившуюся ситуацию. Он поручил зампреду правительства Александру Соловьеву выяснить причины столкновения и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.