Сегодня, 7 апреля, в рамках рабочего визита вместе с губернатором области Валерием Радаевым глава минздрава Олег Костин проверил как идёт строительство нового онкоцентра.



-Мы планируем завершить строительство этого уникального и необходимого для области объекта, оснащенного самым современным оборудованием в текущем 2022 году. Средства выделены, работы ведутся, — отметил министр здравоохранения.