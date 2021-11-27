Валерий Радаев посетил сельскохозяйственную ярмарку на Театральной площади Саратова.

Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители и предприятия Советского, Балашовского, Калининского, Хвалынского, Энгельсского и других. Предложили к реализации молочную, плодоовощную продукцию, мясо, рыбу, хлебобулочные, кондитерские изделия, крупы, масло растительное и другие продовольственные товары.

Главу региона проинформировали, что организовано порядка 150 торговых мест. Отмечалось, что условиями проведения ярмарки учтены и соблюдаются санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором.

— У нас достаточно производится продовольственной продукции в регионе, чтобы обеспечивать своих жителей. Плюс возможность завозить с других территорий. Конечно, нужно задействовать в ярмарках товаропроизводителей: от небольших фермерских хозяйств до крупных предприятий. Представлять всю линейку продуктов, с обязательным учетом дислокации согласно санитарным требованиям и мерам безопасности, — сказал Радаев.