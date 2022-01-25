Сегодня, 25 января, на заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что на Олимпиаду поедет один представитель нашего региона и пожелал ему удачи.

Напомним, конькобежец Данила Семериков в последние дни перед главными зимними соревнованиями четырехлетия вошел в сборную страны, хотя первоначально его не брали.

— От лица жителей Саратовской области желаю Даниле успехов, возможности показать свое мастерство. Мы гордимся, что наш спортсмен будет отстаивать честь страны, — сказал губернатор.