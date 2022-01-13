Сегодня, 13 января, в России отмечается День Печати. Торжественное мероприятие по этому случаю провели в читальном зале библиотеки СГТУ им. Гагарина Ю.А.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев наградил почетной грамотой генерального директора холдинга «Волга-Медиа» Марию Усову.

—Спасибо за ответственность, за то, что остаетесь голосом граждан, болеете душой за все происходящее, помогаете людям. Бьете тревогу, когда это нужно, и ведете диалог с властью, — поздравил журналистов Радаев.

Директора «Волга-Медиа» наградили за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе.

Кроме того, Радаев наградил почетным знаком губернатора руководителя регионального отделения Союза журналистов Лидию Златогорскую.