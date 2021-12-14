В преддверии Дня Конституции, 11 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев в музее Трудовой Славы в парке Победы в торжественной обстановке вручил знак «Заслуженный лесовод РФ» сотруднику Пугачевского лесничества Сергею Мальшину.

Мальшин, главный лесничий Пугачевского лесничества «Саратовское областное лесничество», получил награду за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Он неоднократно награждался знаками и почетными грамотами министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.