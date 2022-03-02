Глава региона Валерий Радаев назначил Костина Олега Николаевича на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра здравоохранения области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, его кандидатура была согласована 28 февраля депутатами Саратовской областной Думы. В этот же день было подписано соответствующее постановление.

Также Радаев перераспределил обязанности между зампредами областного Правительства. Олег Костин будет вести вопросы социальной и демографической политики, системы социальных гарантий, льгот и выплат, социальной защиты и развития, здравоохранения, поддержки материнства и детства, трудовых отношений и занятости населения.

В его обязанностях – координация работы министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты области, взаимодействие с рядом федеральных структур, в т.ч. Государственной инспекцией труда, Роспотребнадзором, Фондом социального страхования, ТФОМСом, Росздравнадзором.