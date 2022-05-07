Губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался о предоставлении Саратовской области 15 млрд рублей на погашение долговых обязательств.

-Замену «дорогих» банковских займов бюджетными можно назвать жизненно необходимой мерой. Регион прочувствовал несколько лет назад, насколько это было принципиально для укрепления финансовой стабильности. И будет сделан еще один значимый шаг благодаря сегодняшнему решению о предоставлении нашей области более 15 млрд рублей бюджетного кредита. Мы сможем заместить коммерческие займы, сэкономить на их обслуживании и направить средства на проекты развития региона.

В текущее время считаю это исключительно важным, искренне благодарен за принятое решение, — сказал он.