В структуру Правительства Саратовской области внесли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, в структуре исполнительной власти региона объединены должности заместителя Председателя Правительства и министра образования Саратовской области.

Зампред – министр образования станет курировать министерства образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитет по туризму, комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, упразднены отдельные должности заместителя Председателя Правительства Саратовской области и министра образования Саратовской области.

— Ни одна управленческая структура не может быть статичной, сформированной раз и навсегда. Сегодня на повестке дня – новые приоритеты. Изменённая структура позволит решать задачи, которые поставлены перед регионом.

Прежде всего, задача – современное образование. Впервые выделены деньги на капремонт школ – из федерального и областного бюджетов. Строятся школы и детсады. Все эти направления надо охватить параллельно с образовательным процессом.

Профильному руководителю надо быть стратегом, далеко смотреть вперед, подтверждать свои полномочия. Только тогда можно отвечать требованиям текущей повестки, — заявил губернатор области Валерий Радаев.