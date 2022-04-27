Губернатор Саратовской области Валерий Радаев присоединился к поздравлениям с Днем российского парламентаризма.
—Эта памятная дата – знак глубокого уважения к традициям народовластия, принципам парламентаризма, к парламентской работе, посвященной укреплению государственности.
Законотворческая деятельность постоянно совершенствует правовую базу и направлена на развитие страны, рост благополучия людей. И новые парламентские инициативы, как ответы современным вызовам, будут служить делу процветания России, — отметил он.