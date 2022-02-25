Сегодня, 25 февраля, глава Саратовской области Валерий Радаев посетил новый цирковой комплекс «Арт-Алле» в Марксе.

Сейчас здание цирка полностью готово, завершено благоустройство прилегающей территории. Юные артисты уже приступили к репетициям, а первое представление на новой арене должно состояться 4 марта.

Новое здание спроектировано и построено специально для детской цирковой студии.

-Главное – у замечательного марксовского цирка появился свой дом. Все три зала функционально работают, теперь у артистов есть все условия и для репетиций, и для выступлений. Мы завершили сложный объект. Этот объект даст Марксу импульс для развития не только культуры, но и туризма. Цирк готов принять зрителей, — сказал Радаев.