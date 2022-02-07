Сегодня, 7 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался о решении суда по сносу здания на Октябрьской улице в Саратове.

Напомним, на днях арбитражный суд постановил снести «Дом Курихина» около музея Федина.

—Вопрос о земельном участке рядом с государственным музеем Федина решен в судебном порядке. Арбитражным судом Саратовской области признано право пользования участком за учреждением культуры, а возведенная здесь постройка незаконная.

Решение суда должно быть исполнено. А также поддерживаю мнение общественности о том, что справедливость должна восторжествовать, участок вернуть жителям в качестве сквера. Такое место отдыха будет пользоваться большой популярностью у саратовцев, — прокомментировал губернатор.