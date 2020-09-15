На сегодняшнем заседании координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил следующие проблемы: затяжную подготовку к отопспезону, частые отключения горячей воды, длительные вскрышные работы на улицах города.

На 2-й Садовой улице в районе 3-й советской больницы движение перекрыто с 30 августа. При этом можно было заблаговременно организоваться, организовать движение вместе с привлечением ГИБДД, информировать граждан, все это сделало бы ситуацию не такой напряженной. Этот случай не единственный, и на других адресах в городе работы не завершены.

— В частности, — на 2-й Садовой улице в районе 3-й Советской больницы движение перекрыто с 30 августа. Такая ситуация недопустима, учитывая, что трасса узловая. Здесь очевидная недоработка энергетиков совместно с городом. Заблаговременная координация действий, поиск объездных маршрутов, рациональная организация движения с привлечением ГИБДД, информирование граждан могли бы снять остроту проблемы. Но этого не произошло, — подчеркнул губернатор.

Он указал на то, что воду должны отключать четко на заявленные сроки.