Вчера, 10 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал, как ремонтируют улицы и тротуары в Энгельсе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, местные жители не раз жаловались на затянувшийся ремонт улицы 148-й Черниговской дивизии от Полиграфической до Полтавской. Работы начались еще весной, а тротуары не готовы до сих пор, поэтому горожане ходят по щебню. Бордюров так там никто и не увидел.

Глава Энгельсского района Алексей Стрельников отметил, что дорожное полотно уложено, а подрядчик так и не начал ремонт. Муниципальный контракт расторгают, объявляют новый аукцион.

Ожидается, что тротуар и бордюры сделают до 10 ноября.

Глава регион отметил, что Энгельсу в этом году дали 600 миллионов рублей на дороги, а город оказался не готов к этому объему. Должны понести наказание подрядчик, министерство, чиновники в администрации района.

Также Валерий Радаев посетил улицу Ломоносова, где укладывают верхнее покрытие тротуара. В этом году дорогу полностью сделают.