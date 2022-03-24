Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу расширить мощности по ключевым направлениям агропромышленного комплекса. Об этом сообщили сегодня, 24 марта, в пресс-службе главы региона.

— Санкции выбили агропромышленный комплекс из «зоны комфорта». Но это должно помочь собрать в кулак собственные силы, внутренние резервы, использовать наш потенциал». Об этом губернатор сказал на совещании по проведению весенней посевной, которое проходит сегодня в Балакове, — заявил он.

Так, по словам губернатора, у саратовского АПК уже накоплен восьмилетний опыт адаптации в режиме санкций и выхода на импортозамещение.

— Сегодняшняя задача – в кратчайшие сроки мобилизоваться и расширить мощности по ключевым направлениям, прежде всего – по производству кормов, семенного материала. Также требуется переориентироваться на новых поставщиков, гарантирующих качество и надежность, на новые рынки сбыта, — заключил Радаев.