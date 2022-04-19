Сегодня, 19 апреля, губернатор Валерий Радаев посетил объект культурного наследия «Гостиница Россия» на проспекте Столыпина.

Валерий Радаев поручил сохранить объект культурного наследия, который сгорел в прошлом году. Последний раз здание ремонтировалось в 1976 году. С 90-х годов оно находилось в предаварийном состоянии.

— По этому зданию поступает много жалоб от жителей. Оно практически разрушено и представляет опасность, а собственники ничего не делают. Поручаю принять меры по изъятию объекта культурного наследия. Проработать вопрос поиска инвестора для строительных и реставрационных работ. Важно сохранить исторический фасад, отстроить остальную часть здания. Таким образом, объект культурного наследия в Саратове украсит проспект имени Петра Столыпина, получив новую жизнь, — заявил Радаев.