Губернатор Валерий Радаев посетил 27 ноября сельскохозяйственную ярмарку на Театральной площади Саратова, ознакомился с организацией и ассортиментом.

Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители и предприятия нескольких районов области, в том числе Советского, Балашовского, Калининского, Хвалынского, Энгельсского и других. Предложили к реализации молочную, плодоовощную продукцию, мясо, рыбу, хлебобулочные, кондитерские изделия, крупы, масло растительное и другие продовольственные товары.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Главу региона проинформировали, что организовано порядка 150 торговых мест. Отмечалось, что условиями проведения ярмарки учтены и соблюдаются санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором.

«У нас достаточно производится продовольственной продукции в регионе, чтобы обеспечивать своих жителей. Плюс возможность завозить с других территорий. Конечно, нужно задействовать в ярмарках товаропроизводителей: от небольших фермерских хозяйств до крупных предприятий. Представлять всю линейку продуктов, с обязательным учетом дислокации согласно санитарным требованиям и мерам безопасности», — сказал Валерий Радаев.

Губернатор поблагодарил фермеров за участие в ярмарке. Он также пообщался с покупателями, они отметили, что положительно относятся к ярмарочной торговле на площади и возможности приобрести здесь продукты.



«Ценовой сегмент должен быть приоритетным. Здесь много покупателей пожилого возраста, небольшого достатка. Это обязательно нужно учитывать, прислушиваться к жителям, искать механизмы сдерживания цен. Этому будут содействовать меры поддержки товаропроизводителей, предоставление бесплатных торговых мест на ярмарках», — подчеркнул глава региона.

Напомним, две недели назад Губернатор рекомендовал администрации Саратова совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность организации ярмарочной торговли на Театральной площади с соблюдением санитарных требований и мер безопасности.