Сегодня, 14 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с министрами и главами районов реализацию нацпроектов и государственных программ в Саратовской области.

По словам главы области, в этом году в регионе идёт строительство 76 объектов, из них 55 должны быть завершены до 1 января. Это объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной сферы, дороги, благоустройство, жилищное строительство. По нацпроектам достигнуто хорошее кассовое исполнение – более 81%.

-Строится самая востребованная инфраструктура, определяющая параметры социального комфорта, удовлетворенности граждан. Как не раз подчеркивал Президент Владимир Путин, регионы и муниципалитеты должны действовать одной командой в интересах развития территорий и повышения качества жизни людей. Персональная ответственность лежит на каждом главе, каждом профильном министре и руководителе, — подчеркнул Радаев.