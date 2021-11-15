Сегодня, 15 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл встречу с руководителем регионального ТФОМС Сергеем Заречневым. Темой для обсуждения стала работа фонда медстрахования за истекший период текущего года.

Заречнев доложил, что по итогам девяти месяцев жителям области оказано медуслуг на 27,8 млрд. рублей, в октябре – еще на 3,37 млрд. рублей.

От коронавируса в стационарах за январь-сентябрь лечилось более 55 тысяч человек. Общая сумма медпомощи — около 6 млрд. рублей. Таким образом, стоимость лечения от коронавируса в больнице одного человека составила более 100 тысяч рублей.

Также в этом году в регионе улучшилась ситуация по обследованию пациентов методом компьютерной томографии. Оказание этой медуслуги превысило показатель прошлого года в 2,5 раза.

Средняя зарплата врачей достигла 62,3 тысяч рублей, среднего медперсонала – 31,8 тысяч рублей.

— Показатели, которые были заложены в начале года, должны быть достигнуты по каждому из медучреждений, — поставил задачу Радаев.