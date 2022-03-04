Губернатор Валерий Радаев провел совещание по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий, на котором заслушал доклады руководителей профильных ведомств и глав районов.. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Глава региона отметил, что зима этого года отличалась аномальным количеством осадков:

— Норма превышена почти в 2 раза. 25 районов области – в зоне риска. Наиболее проблемные – Лысогорский, Аткарский, Петровский, Балашовский и Самойловский. Главная задача – обеспечить безопасность людей и сохранность их имущества, привести в полную готовность все силы и средства.

Также в ходе совещания обсуждались обязательные мероприятия, проводимые в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми водами.

Поставлена задача – точечно мониторить каждое домовладение, каждую семью.

Управлению жизнеобеспечения поручено комплексно подготовиться к началу лёдовзрывных работ.