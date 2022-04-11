Губернатор Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами. Обсуждался ряд вопросов, были поставлены задачи и даны поручения.

В Саратовской области аграрии приступили к полевым работам. Хозяйства Балашовского, Новоузенского районов проводят работы по закрытию влаги на полях, забороновано 1 тыс. га. Пробные работы также начали хозяйства Краснокутского, Дергачевского районов.

На текущий день из-за паводка режим повышенной готовности сохраняется в 9 районах: Аткарском, Балтайском, Дергачевском, Калининском, Новоузенском, Турковском, Самойловском, Лысогорском, Петровском.

За сутки самый большой подъем воды (66 см) зафиксирован на реке Большой Иргиз в Пугачевском районе. На реках Калининского, Аткарского, Ивантеевского, Лысогорского, Екатериновского районов отмечается снижение воды. Подтопленными остаются 9 мостов в четырех муниципалитетах: Аткарском, Ртищевском, Лысогорском, Ивантеевском.

Силами службы спасения и МЧС организовано 5 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском, Ивантеевском районах. С жителями налажена коммуникация, проблем не возникает.

На региональных и муниципальных трассах дорожники приступили к ремонтным работам. Губернатор отметил, что пока темпы остаются низкими. Профильным руководителям было сделано замечание.

В городах области сформированы ремонтные бригады: в Саратове ежедневно будут работать до 7 бригад, в Энгельсе – 5, в Балакове – 3. В областном центре приступили к нанесению дорожной разметки на городских улицах.