Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил важность волонтерских движений в регионе. Об этом он упомянул в своей речи на встрече с представителями областного отделения Всероссийской общественной организации Волонтёры Победы в четверг, 7 мая.

Он обратил внимание на работу волонтеров, направленную на заботу о ветеранах в условиях ограничительных мер, введённых для борьбы с коронавирусом. Во время своего выступления он указал, что добровольческие движения объединяют 15 миллионов россиян, в частности – свыше 90 тысяч саратовцев. Также он процитировал президента Владимира Путина, который назвал волонтеров «самыми надёжными партнёрами и единомышленниками власти».

— Как когда-то наши герои-фронтовики сражались на передовой, защищая свой дом и страну, так сегодня добровольцы берут на себя самые трудные участки. Помощь медикам, постоянное взаимодействие с ветеранами, пожилыми людьми, отдельными категориями граждан, новый формат работы с молодёжью, готовящей себя к волонтерской деятельности, организация памятных мероприятий в режиме онлайн. Многое приходится осваивать впервые, в том числе масштабный переход на интернет-платформы, потому что самоизоляция не может помешать массово отметить святой для России день, – сказал Валерий Радаев.

Он не оставил без внимания инициативу провести «Бессмертный полк» в социальных сетях, которая уже набирает обороты.

— До каждого важно донести историческую правду о Великой Отечественной, о подвиге народа, о роли нашей страны в освобождении Европы от фашизма. Но самое главное – это живущие с нами рядом герои, кому непосредственно посвящен праздник: 835 участников инвалидов войны, 11,115 тысячи тружеников тыла, 157 жителей блокадного Ленинграда, 286 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Им нужна ваша помощь не только в год памяти славы, – и отметил глава региона.

Во время выступления губернатор сделал акцент на борьбе с опасной инфекцией. Он отметил, что во время пандемии многие мероприятия пройдут в режиме онлайн, но «когда Россия справиться с ситуацией, торжества повторятся с непосредственным участием всех поколений граждан».

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