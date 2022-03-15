Сегодня, 15 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет строительство дома на 200 квартир для врачей инфекционной больницы в Елшанке.

Сейчас на двух подъездах заканчивается кирпичная кладка последнего, пятого этажа. Внутри началась разводка электропроводки, установка окон. Стройматериалы имеются в наличии. Число рабочих на стройке увеличено – на кирпичной кладке дома занят 51 каменщик. Тем не менее, строительство дома пока отстает от планового графика.

-Дом очень нужен врачам, а подрядчик пока отстает, потому что сосредоточился на другом объекте в Волгограде. Темпы должны быть другие. Пока что ответственности строителей за этот объект не чувствуется. Чем дальше будете оттягивать сроки, тем дороже будут стройматериалы. Другие стройки в этом году пока не запущены, есть свободные ресурсы – поэтому привлекайте дополнительных рабочих и ускоряйтесь, — добавил Радаев.