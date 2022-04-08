Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проконтролировал работу единой диспетчерской службы по приему вызовов, организованную на базе Саратовской областной станции скорой медицинской помощи.

Главу региона проинформировали, что службой круглосуточно принимается от 1,5 до 2 тысяч вызовов, работает более 180 бригад скорой помощи.

Радаеву показали, как принимаются вызовы из районов области, как организованы маршрутизация пациентов и взаимодействие с отделениями скорой медпомощи районных больниц. Отмечалось, что в реальном времени идет фиксация проезда бригады, одновременно поднимаются данные медкарты пациента, чтобы максимально эффективно оказать ему помощь.

Губернатор пообщался с сотрудниками отделения в Романовке, поинтересовался их мнением о работе единой службы. Медики говорили о большой пользе такого центра, об удобстве взаимодействия медструктур.

-К созданию единой диспетчерской службы шли планомерно, понимая ее необходимость. Приобреталось оборудование, привлекались к работе квалифицированные специалисты. Был сделан ряд важных решений по поддержке водителей машин скорой помощи, повышению заработной платы сотрудников. Как результат в регионе действует эффективный механизм по оказанию медпомощи населению. Сейчас нужно повышать качественные показатели этой работы, — отметил глава региона.